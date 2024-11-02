FAカップ
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2 - 1
終了
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リアム・ゴードン 59'J. Jellis 90' + 1'
ジョシュシーハン 55'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ウォールソール 対 ボルトンワンダラーズ結果＆スタッツ,