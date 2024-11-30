FAカップ
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0 - 4
終了
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ガッサンアハドメ 16', 85'マット・ゴッデン 28'T. Campbell 90' + 2'
(HT 0-2) (終了 0-4)

ウォールソール 対 チャールトンアスレチック結果＆スタッツ,