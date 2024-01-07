FAカップ
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4 - 1
終了
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ナサニエル・チャロバ 7'J. Malcolm 15'D. Dike 27'トムフェローズ 88'
O. Bray 90' + 5'
(HT 3-0) (終了 4-1)

ウェスト・ブロム 対 アルダーショットタウン結果＆スタッツ,