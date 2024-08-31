プレミアリーグ
team-logo
1 - 3
終了
team-logo
ルーベン・ディアス 19' (og)
アーリング・ブラウト・ハーランド 10', 30', 83'
(HT 1-2) (終了 1-3)

ウェストハム 対 マンチェスター・シティ結果＆スタッツ,