プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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ジャロッド・ボーウェン 86'
モーガンギブス-ホワイト 11'ニコラ・ミレンコビッチ 61'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ウェストハム 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,