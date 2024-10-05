プレミアリーグ
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4 - 1
終了
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マイケル・アントニオ 1'モハメド・クドゥス 43'ジャロッド・ボーウェン 49'ルーカス・パケタ 69'
L. Delap 6'
(HT 2-1) (終了 4-1)

ウェストハム 対 イプスウィッチタウン結果＆スタッツ,