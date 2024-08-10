ジュピラー･プロリーグ
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4 - 3
終了
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ドグカンハスポラット 14'Adedire Awokoya Mebude 17'Allahyar Sayyadmanesh 32'ブライアンレイノルズ 54'
Kevin Rodriguez 5', 70'ケビンマックアリスター 90' + 2'
(HT 3-1) (終了 4-3)

ウェステルロー 対 ユニオンサンギロワーズ結果＆スタッツ,