ジュピラー･プロリーグ
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2 - 2
終了
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マティア・フリガン 7'グリフィン・ヨウ 90' + 4'
N. Stulic 20'ジャン・ロゲリ 90'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ウェステルロー 対 シャルルロワ結果＆スタッツ,