FAカップ
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0 - 2
終了
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ディオゴ・ダロト 22'ブルーノ・フェルナンデス 74' (pk)
(HT 0-1) (終了 0-2)

ウィガン アスレティック 対 マンチェスター・U結果＆スタッツ,