ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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パトリック・ヴィマー 9'
アルネ・マイアー 45' + 2'クリスティヤン・ヤキッチ 61', 79'
(HT 1-1) (終了 1-3)

ヴォルフスブルク 対 FCアウクスブルク結果＆スタッツ,