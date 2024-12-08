ブンデスリーガ
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4 - 3
終了
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モハメド・アムーラ 19'ティアゴ・トマス 57'ヨナス・ウィンド 84', 90' + 4'
パウル・ネーベル 11', 66'ヨナタン・ブルカルト 39'
(HT 1-2) (終了 4-3)

ヴォルフスブルク 対 1. FSV マインツ 05結果＆スタッツ,