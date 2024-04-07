ブンデスリーガ
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1 - 3
終了
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リドル・バク 7'
板倉滉 52'Nathan N'Goumou 58'ロッコ・ライツ 88'
(HT 1-0) (終了 1-3)

ヴォルフスブルク 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,