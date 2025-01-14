ブンデスリーガ
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5 - 1
終了
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ヨナス・ウィンド 3' (pk)ヨアキムメーレ 60'マクシミリアンアーノルド 75'ルーカス・ヌメチャ 84', 87'
S. Fukuda 89'
(HT 1-0) (終了 5-1)

ヴォルフスブルク 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,