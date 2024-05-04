ブンデスリーガ
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3 - 0
終了
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パトリック・ヴィマー 8'ヨナス・ウィンド 11'ヴァーツラフ・チェルニー 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 3-0)

ヴォルフスブルク 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,