ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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ヨナス・ウィンド 12'ヨアキムメーレ 30'
ロビン・ゴセンス 28'
(HT 2-1) (終了 2-1)

ヴォルフスブルク 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,