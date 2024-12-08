エールディビジ
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1 - 2
終了
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ミッキーファンデルハート 89' (og)
イオンニコラエスク 85' (pk)ルーク・ブラウウェルズ 90' + 3'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ヴィレムII 対 SCヘーレンフェーン結果＆スタッツ,