エールディビジ
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2 - 3
終了
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ボリス・ランバート 17'R. Sigurgeirsson 83'
セバスティアンハラー 67'ノアオハイオ 75'A. Blake 85'
(HT 1-0) (終了 2-3)

ヴィレムII 対 ユトレヒト結果＆スタッツ,