エールディビジ
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1 - 2
終了
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シセサンドラ 84'
ペッレクレメント 48'C. Neghli 89'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ヴィレムII 対 ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ結果＆スタッツ,