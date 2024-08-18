エールディビジ
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2 - 0
終了
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キアン・ファーセン 21' (pk)Ringo Meerveld 28'
(HT 2-0) (終了 2-0)

ヴィレムII 対 ゴー・アヘッド・イーグルス結果＆スタッツ,