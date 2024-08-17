エールディビジ
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1 - 2
終了
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リチャード・ファン・デル・ヴェンヌ 89'
Jorg Schreuders 11'Thom van Bergen 77'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ヴァールヴァイク 対 フローニンゲン結果＆スタッツ,