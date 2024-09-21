エールディビジ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
リコネルマーガレット 66'
モハメド・ナッソ 32'C. Neghli 55'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ヴァールヴァイク 対 ｽﾊﾟﾙﾀ･ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ結果＆スタッツ,