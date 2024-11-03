エールディビジ
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2 - 0
終了
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リチャード・ファン・デル・ヴェンヌ 41'シルフェステルファンデルウォーター 58'
(HT 1-0) (終了 2-0)

ヴァールヴァイク 対 アルメレシティFC結果＆スタッツ,