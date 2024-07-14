J2 リーグ
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2 - 2
終了
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Yukito Murakami 47'ピーター・ウタカ 58'
加藤勝 45' + 1'澤田崇 90' + 9'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ヴァンフォーレ甲府 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,