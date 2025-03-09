J2 リーグ
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3 - 3
終了
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中山陸 27'K. Kumakura 40'土屋匠 54'
久富良輔 22'千葉寛汯 39'杉田正彦 90' + 6'
(HT 2-2) (終了 3-3)

ヴァンフォーレ甲府 対 藤枝MYFC結果＆スタッツ,