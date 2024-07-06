J2 リーグ
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1 - 3
終了
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三平和司 39'
坪井清志郎 57', 90' + 8'Noah Kenshin Browne 67'
(HT 1-0) (終了 1-3)

ヴァンフォーレ甲府 対 徳島ヴォルティス結果＆スタッツ,