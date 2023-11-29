AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 3
終了
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Shion Inoue 8'鳥海芳樹 43'宮崎純真 85'
カラム・タルボット 5'トルガイアルスラン 59' (pk)マリン・ヤコリシュ 64'
(HT 2-1) (終了 3-3)

ヴァンフォーレ甲府 対 メルボルンシティFC結果＆スタッツ,