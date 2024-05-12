J2 リーグ
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2 - 2
終了
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神谷凱士 35'ピーター・ウタカ 90' + 4'
ドゥドゥ 58'小森ひいろ 66'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ヴァンフォーレ甲府 対 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ千葉結果＆スタッツ,