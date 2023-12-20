コッパ・イタリア
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1 - 2
終了
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カルロスアウグスト 92'
サム・ベウケマ 112'ダン・エンドイェ 116'
(HT 0-0) (終了 0-0) (延長 1-2)

インテル 対 ボローニャ結果＆スタッツ,