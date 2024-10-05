セリエ A
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3 - 2
終了
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マーカス・テュラム 25', 35', 60'
ドゥバン・サパタ 36'ニコラ・ヴラシック 86' (pk)
(HT 2-1) (終了 3-2)

インテル 対 トリノ結果＆スタッツ,