セリエ A
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4 - 0
終了
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マーカス・テュラム 17'ラウタロ・マルティネス 19'デンゼルダンフリーズ 40'マルコ・アルナウトビッチ 90'
(HT 3-0) (終了 4-0)

インテル 対 サレルニターナ結果＆スタッツ,