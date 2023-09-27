セリエ A
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1 - 2
終了
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デンゼルダンフリーズ 45' + 1'
ネディム・バイラミ 54'ドメニコ・ベラルディ 63'
(HT 1-0) (終了 1-2)

インテル 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,