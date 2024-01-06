セリエ A
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2 - 1
終了
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ラウタロ・マルティネス 13'ダビデ・フラッテシ 90' + 3'
トーマス・アンリ 74'
(HT 1-0) (終了 2-1)

インテル 対 エラス・ヴェローナ結果＆スタッツ,