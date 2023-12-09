セリエ A
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4 - 0
終了
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ハカン・チャルハノグル 37' (pk)フェデリコ・ディマルコ 42'マーカス・テュラム 44'ラウタロ・マルティネス 84'
(HT 3-0) (終了 4-0)

インテル 対 ウディネーゼ結果＆スタッツ,