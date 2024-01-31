AFC アジアカップ
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1 - 1PK 5 - 3
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メフディ・タレミ 34' (pk)
オマル・フリービーン 64' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-1) (延長 1-1)

イラン 対 シリア結果＆スタッツ,