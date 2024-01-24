AFC アジアカップ
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3 - 2
終了
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Rebin Sulaka 47'アイマン・フサイン 73', 90' + 12' (pk)
ブイホアンビエトアン 42'クアンハイグエン 90' + 1'
(HT 0-1) (終了 3-2)

イラク 対 ベトナム結果＆スタッツ,