プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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コナーチャップリン 21'
エネス・ウナル 87'ダンゴ・ワッタラ 90' + 5'
(HT 1-0) (終了 1-2)

イプスウィッチタウン 対 AFCボーンマス結果＆スタッツ,