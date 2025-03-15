プレミアリーグ
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2 - 4
終了
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イェンス・リス・カジャスト 82'ジョージ・ハースト 90' + 3'
ニコラ・ミレンコビッチ 35'アントニー・エランガ 37', 41'ジョアンシルバ 87'
(HT 0-3) (終了 2-4)

イプスウィッチタウン 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,