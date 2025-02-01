プレミアリーグ
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1 - 2
終了
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L. Delap 31'
ジョー・アリボ 21'ポール・オヌアチュ 87'
(HT 1-1) (終了 1-2)

イプスウィッチタウン 対 サウサンプトン結果＆スタッツ,