プレミアリーグ
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0 - 4
終了
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レアンドロ・トロサール 14', 69'ガブリエウ・マルティネリ 28'E. Nwaneri 88'
(HT 0-2) (終了 0-4)

イプスウィッチタウン 対 アーセナル結果＆スタッツ,