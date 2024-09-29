プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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L. Delap 8', 72'
M. Rogers 15'オリー・ワトキンス 32'
(HT 1-2) (終了 2-2)

イプスウィッチタウン 対 アストン・ヴィラ結果＆スタッツ,