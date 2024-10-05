プレミアリーグ
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3 - 1
終了
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カイ・ハフェルツ 58'ガブリエウ・マルティネリ 68'ブカヨサカ 88'
キャメロンアーチャー 55'
(HT 0-0) (終了 3-1)

アーセナル 対 サウサンプトン結果＆スタッツ,