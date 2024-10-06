ジュピラー･プロリーグ
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3 - 0
終了
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ジラノ・ケルク 19'チャロン・チェリー 23'ジェイコブ・オンドレイカ 83'
(HT 2-0) (終了 3-0)

アントワープ 対 サークル・ブルッヘ KSV結果＆スタッツ,