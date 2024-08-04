ジュピラー･プロリーグ
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1 - 2
終了
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ジラノ・ケルク 34'
センヌ・ラマーンズ 25' (og)マジード・アシメル 80'
(HT 1-1) (終了 1-2)

アントワープ 対 アンデルレヒト結果＆スタッツ,