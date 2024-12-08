ジュピラー･プロリーグ
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2 - 1
終了
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ヤリ・フェルスハーレン 45' + 7'アンダース・ドレイヤー 90' + 3'
M. Al Sahafi 7'
(HT 1-1) (終了 2-1)

アンデルレヒト 対 ベールスホットVA結果＆スタッツ,