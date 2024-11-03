ジュピラー･プロリーグ
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4 - 0
終了
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カスパー・ドルベリ 37' (pk), 77'アブデルハク・カドリ 50' (og)マリオ・ストロイケンズ 57'
(HT 1-0) (終了 4-0)

アンデルレヒト 対 コルトレイク結果＆スタッツ,