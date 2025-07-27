ジュピラー･プロリーグ
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5 - 2
終了
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トルガン・アザール 19', 90' + 2'T. Degreef 37'ニルソン・アングロ 65'ネイサンサリバ 70'
キアン・ファーセン 46'マティア・フリガン 58'
(HT 2-0) (終了 5-2)

アンデルレヒト 対 ウェステルロー結果＆スタッツ,