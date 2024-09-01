リーグ・アン
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1 - 4
終了
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ヒマド・アブデリ 67' (pk)
ユースフ・ヌダイシミエ 6'ヒシャム・ブダウイ 25'E. Guessand 72', 85'
(HT 0-2) (終了 1-4)

アンジェ 対 ニース結果＆スタッツ,