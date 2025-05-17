リガポルトガル
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4 - 1
終了
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ミゲル・プシュ 7'アルフォンソトレザ 17'H. Araujo 25'D. Nandin 90' + 4'
ロベルト・ボジェニーク 22'
(HT 3-1) (終了 4-1)

アロウカ 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,