リガポルトガル
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0 - 3
終了
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ペドロゴンサウベス 24'ヴィクトル・ギョケレス 73' (pk)トリンカオ 80'
(HT 0-1) (終了 0-3)

アロウカ 対 スポルティング・リスボン結果＆スタッツ,