AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 3
終了
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アンソニー・ヌワカエメ 53'モハナド・アルカイディ 90' + 6'
コジョラバ 29', 40'ソフィアン・ラヒミ 64'
(HT 0-2) (終了 2-3)

アル・フェイハ 対 アルアイン結果＆スタッツ,